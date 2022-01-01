Direktori Syarikat
Dolby Laboratories
Dolby Laboratories Gaji

Julat gaji Dolby Laboratories adalah dari $87,720 dalam pampasan total tahunan untuk Sumber Manusia di hujung bawah hingga $537,300 untuk Pengurus Operasi Perniagaan di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Dolby Laboratories. Terakhir dikemas kini: 8/17/2025

$160K

Jurutera Perisian
P2 $134K
P3 $195K
P4 $231K
P5 $281K

Saintis Penyelidikan

Pengurus Produk
P3 $208K
P4 $265K
Pengurus Operasi Perniagaan
$537K

Pembangunan Perniagaan
$400K
Saintis Data
$299K
Jurutera Elektrik
$122K
Penganalisis Kewangan
$249K
Jurutera Perkakasan
$188K
Sumber Manusia
$87.7K
Ahli Teknologi Maklumat (IT)
$250K
Pemasaran
$292K
Operasi Pemasaran
$381K
Pereka Produk
$183K
Pengurus Projek
$116K
Jualan
$151K
Jurutera Jualan
$208K
Arkitek Penyelesaian
$138K
Pengurus Program Teknikal
$152K
Jadual Pemberian

25%

TAHUN 1

25%

TAHUN 2

25%

TAHUN 3

25%

TAHUN 4

Jenis Saham
RSU

Di Dolby Laboratories, RSUs tertakluk kepada jadual pemberian 4 tahun:

  • 25% diberikan dalam 1st-TAHUN (25.00% tahunan)

  • 25% diberikan dalam 2nd-TAHUN (25.00% tahunan)

  • 25% diberikan dalam 3rd-TAHUN (25.00% tahunan)

  • 25% diberikan dalam 4th-TAHUN (25.00% tahunan)

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Dolby Laboratories ialah Pengurus Operasi Perniagaan at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $537,300. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Dolby Laboratories ialah $208,158.

Sumber Lain