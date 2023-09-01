Direktori Syarikat
Dojo
Bekerja di sini? Tuntut Syarikat Anda

Dojo Gaji

Julat gaji Dojo adalah dari $66,060 dalam pampasan total tahunan untuk Ahli Teknologi Maklumat (IT) di hujung bawah hingga $154,726 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Dojo. Terakhir dikemas kini: 8/17/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan secara konsisten mencapai peningkatan RM600k+ (kadang-kadang RM6 juta+).Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Perisian
Median $129K

Jurutera Perisian Full-Stack

Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $155K
Saintis Data
$89.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Ahli Teknologi Maklumat (IT)
$66.1K
Pereka Produk
$107K
Pengurus Produk
$117K
Jawatan anda tiada?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

El rol con mayor salario reportado en Dojo es Pengurus Kejuruteraan Perisian con una compensación total anual de $154,726. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Dojo es $111,917.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan ditemui untuk Dojo

Syarikat Berkaitan

  • Snap
  • Coinbase
  • DoorDash
  • Tesla
  • Google
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain