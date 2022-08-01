Direktori Syarikat
Docket Gaji

Gaji Docket berkisar dari $29,039 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pereka Produk di peringkat rendah hingga $69,301 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Docket. Dikemas kini terakhir: 9/12/2025

$160K

Pereka Produk
$29K
Pengurus Produk
$39.8K
Jurutera Perisian
$69.3K

Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Docket薪资最高的职位是Jurutera Perisian at the Common Range Average level，年度总薪酬为$69,301。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Docket的年度总薪酬中位数为$39,800。

Sumber Lain