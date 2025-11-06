Direktori Syarikat
DNV Jurutera Perisian Gaji di Greater Oslo Region

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Greater Oslo Region di DNV berjumlah NOK 676K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan DNV. Kemaskini terakhir: 11/6/2025

Pakej Median
company icon
DNV
Software Engineer
Oslo, OS, Norway
Jumlah setahun
NOK 676K
Tahap
L1
Asas
NOK 676K
Stock (/yr)
NOK 0
Bonus
NOK 0
Tahun di syarikat
1 Tahun
Tahun pengalaman
1 Tahun
Apakah tahap kerjaya di DNV?
Penyerahan Gaji Terkini
Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di DNV in Greater Oslo Region berada pada jumlah pampasan tahunan NOK 902,220. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di DNV untuk peranan Jurutera Perisian in Greater Oslo Region ialah NOK 675,840.

