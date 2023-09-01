dmarcian Gaji

Gaji dmarcian berkisar dari $125,625 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pengurus Projek di peringkat rendah hingga $134,640 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas dmarcian . Dikemas kini terakhir: 11/19/2025