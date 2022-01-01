Direktori Syarikat
DLL
DLL Gaji

Gaji DLL berkisar dari $10,261 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Kewangan di peringkat rendah hingga $124,800 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas DLL. Dikemas kini terakhir: 11/19/2025

Pengurus Produk
Median $125K
Penganalisis Data
$57.8K
Saintis Data
$54.9K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

101 63
Penganalisis Kewangan
$10.3K
Pereka Produk
$99.5K
Pengurus Projek
$86.6K
Jurutera Perisian
$65.8K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di DLL ialah Pengurus Produk dengan jumlah pampasan tahunan $124,800. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di DLL ialah $65,822.

Sumber Lain

