Pakej pampasan Jurutera Perisian median in United States di Divisions Maintenance Group berjumlah $192K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Divisions Maintenance Group. Kemaskini terakhir: 9/25/2025

Pakej Median
company icon
Divisions Maintenance Group
Senior Software Engineer
Cincinnati, OH
Jumlah setahun
$192K
Tahap
Senior Engineer
Asas
$182K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$10K
Tahun di syarikat
1 Tahun
Tahun pengalaman
15 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Divisions Maintenance Group?

$160K

Soalan Lazim

The highest paying salary package reported for a Jurutera Perisian at Divisions Maintenance Group in United States sits at a yearly total compensation of $248,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Divisions Maintenance Group for the Jurutera Perisian role in United States is $126,000.

Sumber Lain