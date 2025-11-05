Direktori Syarikat
DISA Global Solutions Jurutera Perisian Gaji di Greater Houston Area

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Greater Houston Area di DISA Global Solutions berjumlah $125K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan DISA Global Solutions. Kemaskini terakhir: 11/5/2025

Pakej Median
company icon
DISA Global Solutions
Software Engineer
Houston, TX
Jumlah setahun
$125K
Tahap
-
Asas
$125K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Tahun di syarikat
1 Tahun
Tahun pengalaman
17 Tahun
Apakah tahap kerjaya di DISA Global Solutions?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Gaji Latihan Industri

Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Full-Stack

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di DISA Global Solutions in Greater Houston Area berada pada jumlah pampasan tahunan $127,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di DISA Global Solutions untuk peranan Jurutera Perisian in Greater Houston Area ialah $126,000.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk DISA Global Solutions

Sumber Lain