Direct Line Group
  • Greater London Area

Direct Line Group Jurutera Perisian Gaji di Greater London Area

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Greater London Area di Direct Line Group berjumlah £55K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Direct Line Group. Kemaskini terakhir: 11/5/2025

Pakej Median
company icon
Direct Line Group
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Jumlah setahun
£55K
Tahap
L3
Asas
£51.4K
Stock (/yr)
£514.2
Bonus
£3.1K
Tahun di syarikat
2 Tahun
Tahun pengalaman
6 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Direct Line Group?
+£44.1K
+£67.6K
+£15.2K
+£26.6K
+£16.7K
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Direct Line Group in Greater London Area berada pada jumlah pampasan tahunan £72,857. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Direct Line Group untuk peranan Jurutera Perisian in Greater London Area ialah £52,891.

