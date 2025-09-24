Direktori Syarikat
Direct Line Group
Direct Line Group Saintis Data Gaji

Pakej pampasan Saintis Data median in United Kingdom di Direct Line Group berjumlah £70.1K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Direct Line Group. Kemaskini terakhir: 9/24/2025

Pakej Median
company icon
Direct Line Group
Data Scientist
London, EN, United Kingdom
Jumlah setahun
£70.1K
Tahap
-
Asas
£70.1K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Tahun di syarikat
2 Tahun
Tahun pengalaman
5 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Direct Line Group?

£121K

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Saintis Data di Direct Line Group in United Kingdom berada pada jumlah pampasan tahunan £81,495. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Direct Line Group untuk peranan Saintis Data in United Kingdom ialah £68,515.

