DigitalOnUs Gaji

Gaji DigitalOnUs berkisar dari $58,729 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $80,400 untuk Arkitek Penyelesaian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas DigitalOnUs . Dikemas kini terakhir: 11/23/2025