Digital Ops-Tech Centre Gaji

Gaji median Digital Ops-Tech Centre ialah $72,954 untuk Jurutera Perisian . Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Digital Ops-Tech Centre. Dikemas kini terakhir: 11/23/2025

Jurutera Perisian
$73K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Digital Ops-Tech Centre ialah Jurutera Perisian at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $72,954. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Digital Ops-Tech Centre ialah $72,954.

Sumber Lain

