Dexterity Jurutera Perisian Gaji di San Francisco Bay Area

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in San Francisco Bay Area di Dexterity berjumlah $140K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Dexterity. Kemaskini terakhir: 11/5/2025

Pakej Median
company icon
Dexterity
Robotics Engineer 2
Redwood City, CA
Jumlah setahun
$140K
Tahap
2
Asas
$140K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Tahun di syarikat
3 Tahun
Tahun pengalaman
5 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Dexterity?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Gaji Latihan Industri

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Dexterity, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Dexterity in San Francisco Bay Area berada pada jumlah pampasan tahunan $220,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Dexterity untuk peranan Jurutera Perisian in San Francisco Bay Area ialah $126,800.

