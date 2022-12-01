Dexterity Gaji

Gaji Dexterity berkisar dari $140,000 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $155,775 untuk Jurutera Perkakasan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Dexterity . Dikemas kini terakhir: 10/11/2025