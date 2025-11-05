Pampasan Jurutera Perisian in Hungary di Deutsche Telekom berkisar dari HUF 12.91M seyear untuk Software Engineer hingga HUF 19.6M seyear untuk Senior Software Engineer. Pakej pampasan yearan median in Hungary berjumlah HUF 12.41M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Deutsche Telekom. Kemaskini terakhir: 11/5/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Junior Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 12.91M
HUF 12.38M
HUF 0
HUF 521K
Senior Software Engineer
HUF 19.6M
HUF 18.17M
HUF 0
HUF 1.43M
Lead Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
