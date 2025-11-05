Direktori Syarikat
Deutsche Telekom Jurutera Perisian Gaji di Hungary

Pampasan Jurutera Perisian in Hungary di Deutsche Telekom berkisar dari HUF 12.91M seyear untuk Software Engineer hingga HUF 19.6M seyear untuk Senior Software Engineer. Pakej pampasan yearan median in Hungary berjumlah HUF 12.41M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Deutsche Telekom. Kemaskini terakhir: 11/5/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Junior Software Engineer
(Tahap Permulaan)
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 12.91M
HUF 12.38M
HUF 0
HUF 521K
Senior Software Engineer
HUF 19.6M
HUF 18.17M
HUF 0
HUF 1.43M
Lead Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Gaji Latihan Industri

Apakah tahap kerjaya di Deutsche Telekom?

Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Backend

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Deutsche Telekom in Hungary berada pada jumlah pampasan tahunan HUF 22,534,265. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Deutsche Telekom untuk peranan Jurutera Perisian in Hungary ialah HUF 12,796,125.

