Pampasan Jurutera Perisian in Greece di Deutsche Telekom berkisar dari €35.6K seyear untuk Software Engineer hingga €26.2K seyear untuk Lead Software Engineer. Pakej pampasan yearan median in Greece berjumlah €29.2K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Deutsche Telekom. Kemaskini terakhir: 11/5/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Junior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€35.6K
€33.4K
€0
€2.3K
Senior Software Engineer
€44.5K
€42K
€0
€2.5K
Lead Software Engineer
€26.2K
€24.7K
€0
€1.4K
