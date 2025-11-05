Pampasan Jurutera Perisian in Germany di Deutsche Telekom berkisar dari €41.1K seyear untuk Junior Software Engineer hingga €131K seyear untuk Principal Software Engineer. Pakej pampasan yearan median in Germany berjumlah €66.5K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Deutsche Telekom. Kemaskini terakhir: 11/5/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Junior Software Engineer
€41.1K
€41.1K
€0
€0
Software Engineer
€63.7K
€63.7K
€0
€0
Senior Software Engineer
€85.3K
€85.3K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
Tiada gaji dijumpai
