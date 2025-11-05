Pampasan Jurutera Perisian in Budapest Metropolitan Area di Deutsche Telekom berkisar dari HUF 12.6M seyear untuk Software Engineer hingga HUF 19.6M seyear untuk Senior Software Engineer. Pakej pampasan yearan median in Budapest Metropolitan Area berjumlah HUF 12.41M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Deutsche Telekom. Kemaskini terakhir: 11/5/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Junior Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 12.61M
HUF 12.2M
HUF 0
HUF 404K
Senior Software Engineer
HUF 19.6M
HUF 18.17M
HUF 0
HUF 1.43M
Lead Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Jawatan TermasukHantar Jawatan Baharu