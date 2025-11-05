Direktori Syarikat
Deutsche Bahn Jurutera Perisian Gaji di Greater Rhine-Main Area

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Greater Rhine-Main Area di Deutsche Bahn berjumlah €65.1K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Deutsche Bahn. Kemaskini terakhir: 11/5/2025

Pakej Median
company icon
Deutsche Bahn
Devops Engineer
hidden
Jumlah setahun
€65.1K
Tahap
L2
Asas
€64.1K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€1K
Tahun di syarikat
2-4 Tahun
Tahun pengalaman
11+ Tahun
Apakah tahap kerjaya di Deutsche Bahn?
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Jurutera Perisian Backend

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Deutsche Bahn in Greater Rhine-Main Area berada pada jumlah pampasan tahunan €106,746. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Deutsche Bahn untuk peranan Jurutera Perisian in Greater Rhine-Main Area ialah €60,513.

