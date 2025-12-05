Direktori Syarikat
Purata jumlah pampasan Penyelidik UX in United States di Descript berkisar dari $167K hingga $233K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Descript. Kemaskini terakhir: 12/5/2025

Purata Jumlah Pampasan

$180K - $210K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$167K$180K$210K$233K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Apakah tahap kerjaya di Descript?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Penyelidik UX di Descript in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $233,240. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Descript untuk peranan Penyelidik UX in United States ialah $166,600.

Sumber Lain

