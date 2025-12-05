Direktori Syarikat
Deputy
  • Gaji
  • Pengurus Kejuruteraan Perisian

  • Semua Gaji Pengurus Kejuruteraan Perisian

Deputy Pengurus Kejuruteraan Perisian Gaji

Pakej pampasan Pengurus Kejuruteraan Perisian median in Australia di Deputy berjumlah A$215K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Deputy. Kemaskini terakhir: 12/5/2025

Pakej Median
company icon
Deputy
Software Engineering Manager
Sydney, NS, Australia
Jumlah setahun
$141K
Tahap
-
Asas
$128K
Stock (/yr)
$13.4K
Bonus
$0
Tahun di syarikat
1 Tahun
Tahun pengalaman
12 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Deputy?
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Sumbang

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di Deputy in Australia berada pada jumlah pampasan tahunan A$296,042. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Deputy untuk peranan Pengurus Kejuruteraan Perisian in Australia ialah A$200,924.

