Direktori Syarikat
Depop
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Operasi Pekerja

  • Semua Gaji Operasi Pekerja

Depop Operasi Pekerja Gaji

Purata jumlah pampasan Operasi Pekerja di Depop berkisar dari £71.7K hingga £100K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Depop. Kemaskini terakhir: 12/5/2025

Purata Jumlah Pampasan

$105K - $127K
United Kingdom
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$96.5K$105K$127K$135K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Kami hanya memerlukan 3 lagi Operasi Pekerja penyerahans di Depop untuk membuka kunci!

Jemput rakan-rakan dan komuniti anda untuk menambah gaji secara tanpa nama dalam masa kurang dari 60 saat. Lebih banyak data bermakna wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti anda dan komuniti kami!

💰 Lihat Semua Gaji

💪 Sumbang Gaji Anda


Sumbang
Apakah tahap kerjaya di Depop?

Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Operasi Pekerja tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Operasi Pekerja di Depop berada pada jumlah pampasan tahunan £100,240. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Depop untuk peranan Operasi Pekerja ialah £71,723.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Depop

Syarikat Berkaitan

  • Jane
  • Tradesy
  • Daily Harvest
  • FASHIONPHILE
  • Freshly
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/depop/salaries/people-ops.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.