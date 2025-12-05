Direktori Syarikat
Dentsu
Dentsu Jurutera Perisian Gaji

Pampasan Jurutera Perisian in India di Dentsu berkisar dari ₹735K seyear untuk L1 hingga ₹647K seyear untuk L2. Pakej pampasan yearan median in India berjumlah ₹843K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Dentsu. Kemaskini terakhir: 12/5/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L1
(Tahap Permulaan)
$8.4K
$8.1K
$0
$241
L2
$7.4K
$7.4K
$0
$0
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Lihat 1 Lebih Tahap
Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Gaji Latihan Industri

Sumbang
Apakah tahap kerjaya di Dentsu?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Dentsu in India berada pada jumlah pampasan tahunan ₹1,196,356. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Dentsu untuk peranan Jurutera Perisian in India ialah ₹689,442.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Dentsu

Sumber Lain

