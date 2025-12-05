Direktori Syarikat
Dentons
Dentons Undang-undang Gaji

Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Dentons. Kemaskini terakhir: 12/5/2025

Purata Jumlah Pampasan

$128K - $154K
Singapore
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$119K$128K$154K$163K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Apakah tahap kerjaya di Dentons?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Undang-undang di Dentons in Singapore berada pada jumlah pampasan tahunan SGD 210,054. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Dentons untuk peranan Undang-undang in Singapore ialah SGD 153,919.

