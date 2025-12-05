Direktori Syarikat
Dentons
Purata jumlah pampasan Perkhidmatan Pelanggan in Russia di Dentons berkisar dari RUB 4.15M hingga RUB 5.9M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Dentons. Kemaskini terakhir: 12/5/2025

Purata Jumlah Pampasan

$60.8K - $72K
Russia
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$53.5K$60.8K$72K$75.9K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Apakah tahap kerjaya di Dentons?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Perkhidmatan Pelanggan di Dentons in Russia berada pada jumlah pampasan tahunan RUB 5,895,213. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Dentons untuk peranan Perkhidmatan Pelanggan in Russia ialah RUB 4,152,280.

Sumber Lain

