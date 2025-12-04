Direktori Syarikat
DeNA
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Pengurus Produk

  • Semua Gaji Pengurus Produk

DeNA Pengurus Produk Gaji

Purata jumlah pampasan Pengurus Produk in Japan di DeNA berkisar dari ¥48.25M hingga ¥68.5M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan DeNA. Kemaskini terakhir: 12/4/2025

Purata Jumlah Pampasan

$368K - $436K
Japan
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$324K$368K$436K$460K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Kami hanya memerlukan 2 lagi Pengurus Produk penyerahans di DeNA untuk membuka kunci!

Jemput rakan-rakan dan komuniti anda untuk menambah gaji secara tanpa nama dalam masa kurang dari 60 saat. Lebih banyak data bermakna wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti anda dan komuniti kami!

💰 Lihat Semua Gaji

💪 Sumbang Gaji Anda


Sumbang
Apakah tahap kerjaya di DeNA?

Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Pengurus Produk tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Produk di DeNA in Japan berada pada jumlah pampasan tahunan ¥68,503,660. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di DeNA untuk peranan Pengurus Produk in Japan ialah ¥48,250,404.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk DeNA

Syarikat Berkaitan

  • Stripe
  • PayPal
  • Spotify
  • DoorDash
  • SoFi
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/dena/salaries/product-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.