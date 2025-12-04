Direktori Syarikat
Democratic National Committee
Democratic National Committee Penganalisis Perniagaan Gaji

Purata jumlah pampasan Penganalisis Perniagaan in United States di Democratic National Committee berkisar dari $80.8K hingga $113K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Democratic National Committee. Kemaskini terakhir: 12/4/2025

Purata Jumlah Pampasan

$87.4K - $102K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$80.8K$87.4K$102K$113K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Apakah tahap kerjaya di Democratic National Committee?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Penganalisis Perniagaan di Democratic National Committee in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $113,050. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Democratic National Committee untuk peranan Penganalisis Perniagaan in United States ialah $80,750.

