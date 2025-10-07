Direktori Syarikat
Deloitte
Deloitte Jurutera Perisian Full-Stack Gaji di Greater Dublin Area

Pampasan Jurutera Perisian Full-Stack in Greater Dublin Area di Deloitte berkisar dari €31.7K seyear untuk L1 hingga €72.9K seyear untuk L3. Pakej pampasan yeanan median in Greater Dublin Area berjumlah €66.8K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Deloitte. Kemaskini terakhir: 10/7/2025

L1
Analyst(Tahap Permulaan)
€31.7K
€31.6K
€0
€110
L2
Consultant
€ --
€ --
€ --
€ --
L3
Senior Consultant
€72.9K
€72.9K
€0
€0
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Deloitte, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian Full-Stack di Deloitte in Greater Dublin Area berada pada jumlah pampasan tahunan €100,695. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Deloitte untuk peranan Jurutera Perisian Full-Stack in Greater Dublin Area ialah €61,497.

