Deloitte
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Jurutera Perisian Full-Stack

  • Greater Bengaluru

Deloitte Jurutera Perisian Full-Stack Gaji di Greater Bengaluru

Pampasan Jurutera Perisian Full-Stack in Greater Bengaluru di Deloitte berkisar dari ₹923K seyear untuk L1 hingga ₹2.64M seyear untuk L3. Pakej pampasan yearan median in Greater Bengaluru berjumlah ₹1.7M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Deloitte. Kemaskini terakhir: 10/7/2025

Purata Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
L1
Analyst(Tahap Permulaan)
₹923K
₹868K
₹0
₹54.9K
L2
Consultant
₹1.62M
₹1.52M
₹0
₹103K
L3
Senior Consultant
₹2.64M
₹2.54M
₹0
₹97.3K
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.98M

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Deloitte, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian Full-Stack di Deloitte in Greater Bengaluru berada pada jumlah pampasan tahunan ₹2,791,134. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Deloitte untuk peranan Jurutera Perisian Full-Stack in Greater Bengaluru ialah ₹1,700,303.

