Pampasan Jurutera Perisian Full-Stack in United States di Deloitte berkisar dari $85.7K seyear untuk L1 hingga $186K seyear untuk L6. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $106K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Deloitte. Kemaskini terakhir: 10/7/2025

Purata Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
L1
Analyst(Tahap Permulaan)
$85.7K
$83.7K
$0
$2K
L2
Consultant
$114K
$108K
$2.6K
$3.3K
L3
Senior Consultant
$143K
$137K
$0
$6.2K
L4
$138K
$128K
$2.2K
$7.2K
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Deloitte, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian Full-Stack di Deloitte in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $186,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Deloitte untuk peranan Jurutera Perisian Full-Stack in United States ialah $103,500.

