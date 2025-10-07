Direktori Syarikat
Deloitte
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Akauntan

  • Tax Accountant

Deloitte Tax Accountant Gaji

Pampasan Tax Accountant in United States di Deloitte berkisar dari $79.9K seyear untuk L1 hingga $125K seyear untuk L6. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $87.4K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Deloitte. Kemaskini terakhir: 10/7/2025

Purata Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
L1
$79.9K
$79.3K
$0
$590
L2
$84.5K
$83.9K
$0
$636
L3
$113K
$112K
$0
$1.7K
L4
$136K
$132K
$0
$3.8K
Lihat 2 Lebih Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Deloitte, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Akauntan tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Tax Accountant di Deloitte in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $214,583. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Deloitte untuk peranan Tax Accountant in United States ialah $87,400.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Deloitte

Syarikat Berkaitan

  • Bain
  • Bank of America Merrill Lynch
  • Ernst and Young
  • Kimley Horn
  • LEK
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain