Pampasan Auditor in New York City Area di Deloitte berkisar dari $81.5K seyear untuk L1 hingga $114K seyear untuk L3. Pakej pampasan yearan median in New York City Area berjumlah $90K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Deloitte. Kemaskini terakhir: 10/7/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
L1
$81.5K
$81.5K
$0
$0
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$114K
$109K
$0
$5K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Deloitte, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)