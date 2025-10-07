Pampasan Auditor in United States di Deloitte berkisar dari $81.4K seyear untuk L1 hingga $155K seyear untuk L6. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $100K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Deloitte. Kemaskini terakhir: 10/7/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
L1
$81.4K
$81.4K
$0
$0
L2
$77.4K
$77.2K
$0
$200
L3
$98.7K
$95.7K
$0
$3K
L4
$108K
$107K
$0
$1.3K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Deloitte, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)