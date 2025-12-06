Direktori Syarikat
Dell Technologies
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Pengurus Reka Bentuk Produk

  • Semua Gaji Pengurus Reka Bentuk Produk

Dell Technologies Pengurus Reka Bentuk Produk Gaji

Purata jumlah pampasan Pengurus Reka Bentuk Produk in China di Dell Technologies berkisar dari CN¥869K hingga CN¥1.24M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Dell Technologies. Kemaskini terakhir: 12/6/2025

Purata Jumlah Pampasan

$140K - $163K
China
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$122K$140K$163K$174K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Jadual Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Dell Technologies, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33.3% diperoleh dalam 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 3rd-THN (33.30% tahunan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Reka Bentuk Produk di Dell Technologies in China berada pada jumlah pampasan tahunan CN¥1,239,548. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Dell Technologies untuk peranan Pengurus Reka Bentuk Produk in China ialah CN¥868,743.

Sumber Lain

