Purata jumlah pampasan Pereka Industri in Singapore di Dell Technologies berkisar dari SGD 43.4K hingga SGD 60.8K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Dell Technologies. Kemaskini terakhir: 12/6/2025

Purata Jumlah Pampasan

$36.4K - $42.3K
Singapore
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$33.6K$36.4K$42.3K$47K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Jadual Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Dell Technologies, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33.3% diperoleh dalam 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 3rd-THN (33.30% tahunan)



Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pereka Industri di Dell Technologies in Singapore berada pada jumlah pampasan tahunan SGD 60,774. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Dell Technologies untuk peranan Pereka Industri in Singapore ialah SGD 43,410.

