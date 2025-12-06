Direktori Syarikat
Dell Technologies
  • Gaji
  • Jurutera Perkakasan

  • Semua Gaji Jurutera Perkakasan

Dell Technologies Jurutera Perkakasan Gaji

Pampasan Jurutera Perkakasan in United States di Dell Technologies berkisar dari $101K seyear untuk L5 hingga $238K seyear untuk L9. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $161K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Dell Technologies. Kemaskini terakhir: 12/6/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Hardware Engineer I
L5
$101K
$95.1K
$0
$5.8K
Hardware Engineer II
L6
$126K
$112K
$7K
$6.7K
Senior Hardware Engineer
L7
$137K
$134K
$0
$3.7K
Principal Engineer
L8
$173K
$160K
$6.8K
$6.6K
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Jadual Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Dell Technologies, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33.3% diperoleh dalam 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 3rd-THN (33.30% tahunan)



Jawatan Termasuk

Jurutera Perkakasan Terbenam

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perkakasan di Dell Technologies in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $332,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Dell Technologies untuk peranan Jurutera Perkakasan in United States ialah $171,639.

