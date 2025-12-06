Direktori Syarikat
Dell Technologies
Dell Technologies Penganalisis Data Gaji

Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Dell Technologies. Kemaskini terakhir: 12/6/2025

Penyerahan Gaji Terkini
Jadual Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Dell Technologies, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33.3% diperoleh dalam 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 3rd-THN (33.30% tahunan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Penganalisis Data di Dell Technologies in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $118,750. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Dell Technologies untuk peranan Penganalisis Data in United States ialah $97,000.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Dell Technologies

Sumber Lain

