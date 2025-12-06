Direktori Syarikat
Dell Technologies
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Akauntan

  • Semua Gaji Akauntan

Dell Technologies Akauntan Gaji

Pampasan Akauntan in United States di Dell Technologies berjumlah $112K seyear untuk L7. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Dell Technologies. Kemaskini terakhir: 12/6/2025

Purata Jumlah Pampasan

$105K - $123K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$97.9K$105K$123K$136K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
L7
$112K
$104K
$0
$8.3K
L8
$ --
$ --
$ --
$ --
Jadual Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Dell Technologies, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33.3% diperoleh dalam 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 3rd-THN (33.30% tahunan)



Jawatan Termasuk

Akauntan Teknikal

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Akauntan di Dell Technologies in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $136,305. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Dell Technologies untuk peranan Akauntan in United States ialah $97,860.

Sumber Lain

