Deepgram Gaji

Julat gaji Deepgram adalah dari $139,300 dalam pampasan total tahunan untuk Arkitek Penyelesaian di hujung bawah hingga $172,480 untuk Jurutera Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Deepgram . Terakhir dikemas kini: 8/9/2025