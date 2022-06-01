Direktori Syarikat
Deepgram
Deepgram Gaji

Julat gaji Deepgram adalah dari $139,300 dalam pampasan total tahunan untuk Arkitek Penyelesaian di hujung bawah hingga $172,480 untuk Jurutera Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Deepgram. Terakhir dikemas kini: 8/9/2025

$160K

Sumber Manusia
$143K
Pemasaran
$155K
Pengurus Produk
$166K

Jurutera Perisian
$172K
Arkitek Penyelesaian
$139K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Deepgram ialah Jurutera Perisian at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $172,480. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Deepgram ialah $154,770.

