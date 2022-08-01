Datacom Gaji

Julat gaji Datacom adalah dari $39,640 dalam pampasan total tahunan untuk Penganalisis Keselamatan Siber di hujung bawah hingga $195,975 untuk Arkitek Penyelesaian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Datacom . Terakhir dikemas kini: 8/13/2025