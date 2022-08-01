Direktori Syarikat
Datacom
Bekerja di sini? Tuntut Syarikat Anda

Datacom Gaji

Julat gaji Datacom adalah dari $39,640 dalam pampasan total tahunan untuk Penganalisis Keselamatan Siber di hujung bawah hingga $195,975 untuk Arkitek Penyelesaian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Datacom. Terakhir dikemas kini: 8/13/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan secara konsisten mencapai peningkatan RM600k+ (kadang-kadang RM6 juta+).Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Perisian
Median $51K
Penganalisis Perniagaan
$99K
Perkhidmatan Pelanggan
$50.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Ahli Teknologi Maklumat (IT)
$95.3K
Pengurus Projek
$84.2K
Penganalisis Keselamatan Siber
$39.6K
Arkitek Penyelesaian
$196K
Pengurus Program Teknikal
$159K
Jawatan anda tiada?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Datacom ialah Arkitek Penyelesaian at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $195,975. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Datacom ialah $89,777.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan ditemui untuk Datacom

Syarikat Berkaitan

  • SoFi
  • Stripe
  • Microsoft
  • Spotify
  • Facebook
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain