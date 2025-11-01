Pampasan Pengurus Program in United States di Databricks berkisar dari $171K seyear untuk L5 hingga $260K seyear untuk L6. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $255K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Databricks. Kemaskini terakhir: 11/1/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$171K
$156K
$15K
$0
L6
$260K
$205K
$45K
$10K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Databricks, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)