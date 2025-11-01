Direktori Syarikat
Databricks
  • Gaji
  • Pemasaran

  • Semua Gaji Pemasaran

Databricks Pemasaran Gaji

Pampasan Pemasaran in United States di Databricks berjumlah $280K seyear untuk L4. Pakej pampasan yeanan median in United States berjumlah $164K.

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L3
Marketing
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$280K
$143K
$128K
$8.8K
L5
Senior Marketing
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
Staff Marketing
$ --
$ --
$ --
$ --
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Databricks, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pemasaran di Databricks in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $658,475. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Databricks untuk peranan Pemasaran in United States ialah $285,000.

Sumber Lain