Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Databricks. Kemaskini terakhir: 11/1/2025

Purata Jumlah Pampasan

₹1.84M - ₹2.22M
India
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
₹1.72M₹1.84M₹2.22M₹2.34M
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Databricks, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Ahli Teknologi Maklumat (TM) di Databricks berada pada jumlah pampasan tahunan ₹2,344,231. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Databricks untuk peranan Ahli Teknologi Maklumat (TM) ialah ₹1,717,755.

