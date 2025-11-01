Direktori Syarikat
Databricks
Databricks Perkhidmatan Pelanggan Gaji

Pakej pampasan Perkhidmatan Pelanggan median in India di Databricks berjumlah ₹3.62M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Databricks. Kemaskini terakhir: 11/1/2025

Pakej Median
company icon
Databricks
Senior Technical Solutions Engineer
Bengaluru, KA, India
Jumlah setahun
₹3.62M
Tahap
L5
Asas
₹3.62M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Tahun di syarikat
2 Tahun
Tahun pengalaman
11 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Databricks?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Databricks, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Perkhidmatan Pelanggan di Databricks in India berada pada jumlah pampasan tahunan ₹3,618,448. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Databricks untuk peranan Perkhidmatan Pelanggan in India ialah ₹3,615,580.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Databricks

Sumber Lain