Pampasan Pengurus Operasi Perniagaan di Databricks berjumlah $235K seyear untuk L6. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Databricks. Kemaskini terakhir: 11/1/2025
Purata Jumlah Pampasan
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$235K
$149K
$64K
$22.5K
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Databricks, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)