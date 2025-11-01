Direktori Syarikat
Databricks
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Pengurus Operasi Perniagaan

  • Semua Gaji Pengurus Operasi Perniagaan

Databricks Pengurus Operasi Perniagaan Gaji

Pampasan Pengurus Operasi Perniagaan di Databricks berjumlah $235K seyear untuk L6. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Databricks. Kemaskini terakhir: 11/1/2025

Purata Jumlah Pampasan

$196K - $237K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$181K$196K$237K$252K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
Purata Pampasan Mengikut Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$235K
$149K
$64K
$22.5K
Lihat 2 Lebih Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Databricks, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Pengurus Operasi Perniagaan tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Operasi Perniagaan di Databricks berada pada jumlah pampasan tahunan $252,300. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Databricks untuk peranan Pengurus Operasi Perniagaan ialah $180,525.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Databricks

Syarikat Berkaitan

  • Tableau Software
  • Two Sigma
  • Scale AI
  • Carta
  • Tanium
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain