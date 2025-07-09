Danieli Gaji

Gaji Danieli berkisar dari $7,874 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $58,935 untuk Jurutera Elektrik di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Danieli . Dikemas kini terakhir: 9/8/2025