Danieli
Danieli Gaji

Gaji Danieli berkisar dari $7,874 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $58,935 untuk Jurutera Elektrik di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Danieli. Dikemas kini terakhir: 9/8/2025

$160K

Jurutera Elektrik
$58.9K
Jurutera Mekanikal
$10.2K
Jurutera Perisian
$7.9K

Soalan Lazim

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Danieli è Jurutera Elektrik at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $58,935. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Danieli è $10,200.

