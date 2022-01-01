Direktori Syarikat
Danaher Gaji

Julat gaji Danaher adalah dari $36,717 dalam pampasan total tahunan untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di hujung bawah hingga $218,500 untuk Pengurus Produk di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Danaher. Terakhir dikemas kini: 8/12/2025

$160K

Pengurus Produk
Median $219K
Jurutera Mekanikal
Median $115K
Akauntan
$217K

Jurutera Bioperubatan
$88.3K
Penganalisis Perniagaan
$106K
Pembangunan Perniagaan
$137K
Pengurus Sains Data
$149K
Saintis Data
$195K
Penganalisis Kewangan
$151K
Jurutera Perkakasan
$64.9K
Sumber Manusia
$142K
Ahli Teknologi Maklumat (IT)
$72K
Pemasaran
$199K
Jurutera Optik
$181K
Pereka Produk
$141K
Pengurus Projek
$115K
Jualan
$78.3K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$36.7K
Arkitek Penyelesaian
$60.1K
Jadual Pemberian

25%

TAHUN 1

25%

TAHUN 2

25%

TAHUN 3

25%

TAHUN 4

Jenis Saham
RSU

Di Danaher, RSUs tertakluk kepada jadual pemberian 4 tahun:

  • 25% diberikan dalam 1st-TAHUN (25.00% tahunan)

  • 25% diberikan dalam 2nd-TAHUN (25.00% tahunan)

  • 25% diberikan dalam 3rd-TAHUN (25.00% tahunan)

  • 25% diberikan dalam 4th-TAHUN (25.00% tahunan)

Soalan Lazim

El puesto con el salario más alto reportado en Danaher es Pengurus Produk con una compensación total anual de $218,500. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Danaher es $137,460.

