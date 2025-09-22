Direktori Syarikat
Dalet Jurutera Perisian Gaji

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Israel di Dalet berjumlah ₪212K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Dalet. Kemaskini terakhir: 9/22/2025

Pakej Median
company icon
Dalet
Senior DevOps Engineer
Tbilisi, TB, Georgia
Jumlah setahun
₪212K
Tahap
L3
Asas
₪212K
Stock (/yr)
₪0
Bonus
₪0
Tahun di syarikat
7 Tahun
Tahun pengalaman
7 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Dalet?

₪565K

Gaji Latihan Industri

Soalan Lazim

The highest paying salary package reported for a Jurutera Perisian at Dalet in Israel sits at a yearly total compensation of ₪254,232. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Dalet for the Jurutera Perisian role in Israel is ₪211,860.

Sumber Lain