Direktori Syarikat
D2L
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA)

D2L Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA) Gaji

Pakej pampasan Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA) median in Canada di D2L berjumlah CA$102K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan D2L. Kemaskini terakhir: 10/7/2025

Pakej Median
company icon
D2L
Test Developer
Kitchener, ON, Canada
Jumlah setahun
CA$102K
Tahap
L3
Asas
CA$102K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Tahun di syarikat
5 Tahun
Tahun pengalaman
10 Tahun
Apakah tahap kerjaya di D2L?

CA$225K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan CA$42.3K+ (kadang kala CA$423K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka

Sumbang

Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Jurutera Perisian tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA) di D2L in Canada berada pada jumlah pampasan tahunan CA$145,664. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di D2L untuk peranan Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA) in Canada ialah CA$101,554.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk D2L

Syarikat Berkaitan

  • DataCamp
  • BenchPrep
  • Cambium Learning Group
  • Visier
  • Edmentum
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain