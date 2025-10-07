Direktori Syarikat
CyberArk
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Jurutera Perisian Full-Stack

CyberArk Jurutera Perisian Full-Stack Gaji

Pakej pampasan Jurutera Perisian Full-Stack median in Israel di CyberArk berjumlah ₪110K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan CyberArk. Kemaskini terakhir: 10/7/2025

Pakej Median
company icon
CyberArk
Software Engineer
Petach Tikva, HM, Israel
Jumlah setahun
₪110K
Tahap
Software Engineer
Asas
₪80K
Stock (/yr)
₪30K
Bonus
₪0
Tahun di syarikat
1 Tahun
Tahun pengalaman
1 Tahun
Apakah tahap kerjaya di CyberArk?

₪160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan ₪30K+ (kadang kala ₪300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di CyberArk, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (25.00% tahunan)



Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Jurutera Perisian tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian Full-Stack di CyberArk in Israel berada pada jumlah pampasan tahunan ₪179,106. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di CyberArk untuk peranan Jurutera Perisian Full-Stack in Israel ialah ₪103,379.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk CyberArk

Syarikat Berkaitan

  • Visa
  • Autodesk
  • NetApp
  • Akamai
  • Citrix
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain